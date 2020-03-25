НБУ відновив постачання готівкового долару в Україну

Національний банк України відновив постачання готівкового долара в Україну. Про це на брифінгу заявив заступник голови НБУ Олег Чурий, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у зв'язку з коронавірусом значно скоротилося число авіарейсів в Україну, у тому числі тих, якими доставлялося готівкова валюта.

"Були банки, які завозили її і розпродавали її для поповнення кас, для задоволення попиту фізичних осіб. На сьогодні є проблеми з авіасполученням, тому НБУ долучився до доставки іноземної валюти в Україну", - додав він.

Також він повідомив, що минулого тижня вдалося доставити кілька партій в готівковому євро.

"Ми для цього провели два аукціони з продажу готівкового євро за безготівковий євро. Ми провели два аукціону - на 100 і 200 млн євро, але попит був невисокий і ми продали всього 36 млн євро ... Попит на євро стихає", - зазначив Чурий.

Він також додав, що сьогодні НБУ проводить перший аукціон з продажу готівкового долара.

"Ми виставили 130 млн доларів, які вдалося доставити в Україну. Наступний аукціон з продажу готівкового долара ми будемо проводити в понеділок. І на наступному тижні ми зможемо завезти певну партію доларів. Найближчим часом будемо регулярно проводити аукціони по долару, поки не задовольниться попит банків їх клієнтів", - додав заступник глави НБУ.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України оголосило на 24 березня аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Згідно з повідомленням, інвесторам запропоновані державні облігації в доларах і в євро. Водночас Мінфін відмовився розміщувати державні облігації у гривні.