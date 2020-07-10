НБУ відновив купівлю валюти і поповнив резерви майже на 100 млн доларів

Національний банк України протягом тижня 6 -10 липня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 92 млн доларів. При цьому центробанк не проводив інтервенції з продажу валюти.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

За даними центробанку, з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 3 976,9 млн доларів і продав на 2 944,0 млн. доларів. Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 1 032,9 млн доларів.

Нагадаємо, Національний банк України протягом тижня 30 червня - 3 липня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 169,8 млн доларів.

При цьому вперше з початку квітня центробанк відновив інтервенції з продажу валюти, і продав 150,9 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України протягом червня купив на міжбанківському валютному ринку 1 155,0 млн доларів.

При цьому центробанк не проводив інтервенції з продажу валюти. Червень став третім місяцем після квітня і травня, коли НБУ викуповував валюту в резерви, витрачену для погашення ажіотажного попиту у березні.