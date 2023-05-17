НБУ выяснит реальное состояние украинских банков: как будет происходить оценка
Национальный банк Украины утвердил "Техническое задание по проведению оценки устойчивости банков и банковской системы Украины в 2023 году".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .
Начатая НБУ оценка устойчивости будет производиться в три этапа:
- оценка качества активов банка (кредитов юридических и физических лиц),
- экстраполяция результатов на все кредитные операции банка (при необходимости)
- оценка характеристик деятельности банка по базовому сценарию с определением нужных уровней нормативов достаточности капитала.
Утвержденное Техническое задание определяет подходы к проверке качества активов, оценке стоимости имущества, полученного банком в залог, формы отчетов и рабочих документов для осуществления такой проверки и последующих этапов оценки устойчивости, правила формирования выборки кредитов и (при необходимости) экстраполяции результатов оценки качества активов на кредиты, не попавших в выборку.
Проверка оценки стоимости имущества предусматривает получение экспертной позиции Фонда государственного имущества Украины (при необходимости), взаимодействие с которым будет осуществляться на основании заключенного меморандума.
Согласно утвержденному Техническому заданию до 1 октября 2023 года будет проведен первый этап оценки путем проведения внеплановых инспекционных проверок. Для проведения третьего этапа эта задача будет дополнена моделью оценки показателей банков по базовому макроэкономическому сценарию и параметрам этого сценария.
Напомним, для определения реального состояния банковского сектораНБУ начинает оценку устойчивости банков и банковской системы. В 2023 году оценку будут проходить 20 банков, общий размер чистых активов которых составляет более 90% активов банковской системы. Результаты оценки будут обнародованы до 31 марта 2024 года.
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