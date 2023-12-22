НБУ выявил проблемы в пяти банках, среди которых один государственный

"Среди тех банков, которые имеют риски потери капитала полностью, есть в том числе государственный банк", - сказала она.

Дадашова сообщила, что НБУ после формального завершения оценки обнародует отчет, где укажет, о каких банках идет речь.

По ее словам, речь не о необходимости повышения капитала этих банков исключительно путем докапитализации. "Для того чтобы приблизиться к необходимым уровням достаточности капитала, у банков будет срок финальный в апреле 2026 года. В течение этого срока банки могут осуществить ряд мер. Традиционно это меры по снижению рисков. Это меры также по естественному зарабатыванию капитала через прибыльность", - – сказала она.

По ее словам, у всех крупных банков сейчас есть возможность генерировать прибыль. "Поэтому мы не ожидаем, что по результатам оценки устойчивости мы потребуем какой-то прямой к капитализации, в том числе и государственных банков", - сказала она.

Кроме того, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, сообщила, что два из этих пяти банков на сегодняшний день требования фактически выполнили, остальным трем банкам "нужно будет сформировать планы докапитализации, с которыми они будут работать в течение следующих лет".

В НБУ отметили, что в этом году оценка устойчивости проводилась для 20 банков только по базовому, но консервативному сценарию: предполагалась реализация кредитного риска и снижение процентной маржи.

Банки Украины

Напомним, по состоянию на сегодняшний день в Украине работают 63 банка, среди которых государственные ПриватБанк, Сбербанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк и Сенс Банк.

Национальный банк Украины в апреле приступил к оценке устойчивости банков и банковской системы, которая в условиях военного времени эта оценка имела ряд особенностей.

В 2023 году оценку проходили 20 банков. Это финучреждения, являющиеся лидерами по совокупности активов, депозитов и кредитов физических лиц. Общий размер чистых активов этих банков составляет более 90% активов банковской системы.

Проведение оценки текущей ситуации в банковской системе и получение информации для определения приоритетов банковского надзора предусмотрено Меморандумом с Международным валютным фондом об экономической и финансовой политике от 24 марта 2023 года.