НБУ изымает гривну: какие купюры больше нельзя получить ни на сдачу, ни в банке

Начиная с пятницы, 1 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) начинает изымать из обращения купюры старого образца номиналом в 50 и 200 гривен. Пока они будут оставаться действительными и на них можно рассчитываться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

Нацбанк начинает постепенное изменение банкнот номиналами 50 и 200 гривен 2003-2007 годов на банкноты аналогичных номиналов современного образца, выпущенные после 2014 года. Эти банкноты будут оставаться действительными платежными средствами, поэтому гражданам не нужно специально их обменивать.

Планируется, что с 1 ноября банки будут постепенно изымать банкноты старого образца из обращения: их больше не будут выдавать из касс по наличным операциям, а Национальный банк прекратит поставлять эти банкноты финансовым учреждениям. При поступлении в банки такие банкноты не будут возвращаться в обращение, а будут направляться в НБУ для дальнейшей утилизации.

Замена банкнот старого образца не повлияет на наличные расчеты населения, а новые банкноты с усиленной системой защиты обеспечат более качественную и надежную наличную гривну в обращении.

Напомним, что НБУ уже изымает из обращения банкноты других номиналов старого образца: 1 и 2 гривны с 2020 года, 5, 10, 20 и 100 гривен с 2023 года и 500 гривен с августа 2024 года.