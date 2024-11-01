НБУ изымает гривну: какие купюры больше нельзя получить ни на сдачу, ни в банке
Начиная с пятницы, 1 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) начинает изымать из обращения купюры старого образца номиналом в 50 и 200 гривен. Пока они будут оставаться действительными и на них можно рассчитываться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.
Нацбанк начинает постепенное изменение банкнот номиналами 50 и 200 гривен 2003-2007 годов на банкноты аналогичных номиналов современного образца, выпущенные после 2014 года. Эти банкноты будут оставаться действительными платежными средствами, поэтому гражданам не нужно специально их обменивать.
Планируется, что с 1 ноября банки будут постепенно изымать банкноты старого образца из обращения: их больше не будут выдавать из касс по наличным операциям, а Национальный банк прекратит поставлять эти банкноты финансовым учреждениям. При поступлении в банки такие банкноты не будут возвращаться в обращение, а будут направляться в НБУ для дальнейшей утилизации.
Замена банкнот старого образца не повлияет на наличные расчеты населения, а новые банкноты с усиленной системой защиты обеспечат более качественную и надежную наличную гривну в обращении.
Напомним, что НБУ уже изымает из обращения банкноты других номиналов старого образца: 1 и 2 гривны с 2020 года, 5, 10, 20 и 100 гривен с 2023 года и 500 гривен с августа 2024 года.
Ранее РБК-Украина писало, что по состоянию на 1 октября 2024 года, по данным НБУ, в наличном обороте Украины было 2,6 млрд. банкнот на общую сумму 788,7 млрд. гривен. Больше всего было банкнот номиналом 500 гривен – 711,2 млн штук, что составляет 27,3% всех купюр. Доля банкнот номиналом 50 гривен составила 4,5% (116 млн. штук), а номиналом 200 гривен – 16,3% (425,9 млн. штук).
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