RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

НБУ выполнил условие программы с МВФ и усилил надзор за финансовым рынком

Фото: НБУ сменил организационную структуру (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины для усиления надзора за финансовым рынком изменил организационную структуру. Такое обязательство зафиксировано в Меморандуме об экономической и финансовой политике Украины с МВФ от 24 марта 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Как говорится в сообщении, было решено реорганизовать Департамент банковского надзора и создать в структуре НБУ:

  • Департамент интегрированного надзора за банками;
  • Отдел мониторинга связанных с банками лиц.

Такие изменения являются очередным шагом в соответствии с международными стандартами банковского надзора (Основных Базельских принципов эффективного банковского надзора). Они учитывают результаты совместной работы НБУ и экспертов МВФ по стратегическому планированию функций банковского надзора, отметили в пресс-службе.

Департамент интегрированного надзора за банками будет иметь расширенные полномочия и пределы ответственности. Он не только продолжит выполнять все функции Департамента банковского надзора, но и будет выполнять отдельные функции надзора за предоставлятелями платежных услуг с целью обеспечения выполнения ими требований закона Украины "О платежных услугах".

Отдел мониторинга связанных с банками лиц будет выполнять функции по:

  • выявлению при осуществлении банковского надзора признаков связанности лиц с банками;
  • подготовки предложений по определению лиц связанными с банками для рассмотрения Комитетом по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры;
  • осуществлению контроля над операциями банков со связанными с банком лицами.

Департамент интегрированного надзора за банками и Отдел мониторинга связанных с банками лиц входят в вертикаль подчинения "Пруденционный надзор", общее руководство которой осуществляет заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник.

Напомним, на сегодняшний день в Украине работают 65 банков. С начала года обанкротились два мелких банка - "Форвард" и "Айбокс".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк УкраиныМВФ