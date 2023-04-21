НБУ выполнил условие программы с МВФ и усилил надзор за финансовым рынком

Как говорится в сообщении, было решено реорганизовать Департамент банковского надзора и создать в структуре НБУ:

Департамент интегрированного надзора за банками;

Отдел мониторинга связанных с банками лиц.

Такие изменения являются очередным шагом в соответствии с международными стандартами банковского надзора (Основных Базельских принципов эффективного банковского надзора). Они учитывают результаты совместной работы НБУ и экспертов МВФ по стратегическому планированию функций банковского надзора, отметили в пресс-службе.

Департамент интегрированного надзора за банками будет иметь расширенные полномочия и пределы ответственности. Он не только продолжит выполнять все функции Департамента банковского надзора, но и будет выполнять отдельные функции надзора за предоставлятелями платежных услуг с целью обеспечения выполнения ими требований закона Украины "О платежных услугах".

Отдел мониторинга связанных с банками лиц будет выполнять функции по:

выявлению при осуществлении банковского надзора признаков связанности лиц с банками;

подготовки предложений по определению лиц связанными с банками для рассмотрения Комитетом по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры;

осуществлению контроля над операциями банков со связанными с банком лицами.

Департамент интегрированного надзора за банками и Отдел мониторинга связанных с банками лиц входят в вертикаль подчинения "Пруденционный надзор", общее руководство которой осуществляет заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник.