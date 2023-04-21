НБУ выполнил условие программы с МВФ и усилил надзор за финансовым рынком
Национальный банк Украины для усиления надзора за финансовым рынком изменил организационную структуру. Такое обязательство зафиксировано в Меморандуме об экономической и финансовой политике Украины с МВФ от 24 марта 2023 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .
Как говорится в сообщении, было решено реорганизовать Департамент банковского надзора и создать в структуре НБУ:
- Департамент интегрированного надзора за банками;
- Отдел мониторинга связанных с банками лиц.
Такие изменения являются очередным шагом в соответствии с международными стандартами банковского надзора (Основных Базельских принципов эффективного банковского надзора). Они учитывают результаты совместной работы НБУ и экспертов МВФ по стратегическому планированию функций банковского надзора, отметили в пресс-службе.
Департамент интегрированного надзора за банками будет иметь расширенные полномочия и пределы ответственности. Он не только продолжит выполнять все функции Департамента банковского надзора, но и будет выполнять отдельные функции надзора за предоставлятелями платежных услуг с целью обеспечения выполнения ими требований закона Украины "О платежных услугах".
Отдел мониторинга связанных с банками лиц будет выполнять функции по:
- выявлению при осуществлении банковского надзора признаков связанности лиц с банками;
- подготовки предложений по определению лиц связанными с банками для рассмотрения Комитетом по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры;
- осуществлению контроля над операциями банков со связанными с банком лицами.
Департамент интегрированного надзора за банками и Отдел мониторинга связанных с банками лиц входят в вертикаль подчинения "Пруденционный надзор", общее руководство которой осуществляет заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник.
Напомним, на сегодняшний день в Украине работают 65 банков. С начала года обанкротились два мелких банка - "Форвард" и "Айбокс".
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