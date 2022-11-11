НБУ отстранил Богуслаева от управления его "Мотор-Банком"

Национальный банк Украины признал деловую репутацию единственного акционера АО "Мотор-Банк" Вячеслава Богуслаева небезупречной. Ему запрещено использование права голоса в отношении 100% акций банка сроком на один год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
По данным пресс-службы, основанием для принятия решения стало получение НБУ сведений о наличии у Богуслаева гражданства Российской Федерации с 2000 года.
В соответствии с законом "О банках и банковской деятельности" право голоса по соответствующим акциям банка, а также право участвовать в управлении банком переходят к доверенному лицу, которое назначается Национальным банком, сообщили в пресс-службе.
Напомним, владельца АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев в октябре арестовали за коллаборационную деятельность и пособничество государству-агрессору. Предприятие "Мотор Сич" на время войны передали в Министерство обороны.
По данным НБУ, по состоянию на 1 сентября "Мотор-Банк" находился на 45 месте среди 67 украинских банков по размеру активов - 2,27 млрд гривен.