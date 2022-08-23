RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

НБУ повернув довоєнні тарифи на послуги Національної платіжної системи

Фото: тарифи для ПРОСТІР повертаються з серпня (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк поновив низку тарифів на послуги Національної платіжної системи "Український платіжний простір" (НПС "ПРОСТІР"), дія яких була тимчасово зупинена після початку воєнного стану в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

"Таке рішення ухвалене через потребу забезпечити безперебійне функціонування та подальший розвиток національної платіжної системи", - йдеться в повідомленні.

Тарифи поновлюються для:

  • учасників НПС "ПРОСТІР" - з 26 серпня 2022 року;
  • незалежних процесингових центрів НПС "ПРОСТІР" та юридичних осіб - з 24 серпня 2022 року.

Так, НБУ повертає тарифи за:

  • супроводження учасників та незалежних процесингових центрів, підключених до Центрального маршрутизатора і розрахунково-клірингового центру НПС "ПРОСТІР" (стягувалася щомісячна плата);
  • супроводження програмного забезпечення сервера авторизації (стягувалася щомісячна плата за кожен комплект);
  • надання інформаційних виписок засобами електронної пошти (стягувалася плата за кожний Кб інформації);
  • інформаційні послуги, які надаються інформаційним еквайрам за перевірку, маршрутизацію, оброблення інформаційних даних (стягувалася щомісячна плата за кожний пристрій, що є джерелом первинної інформації, дані з якого оброблялися протягом місяця).

Нагадаємо, до кінця 2022 року всі платіжні термінали в Україні прийматимуть до оплати платіжні картки ПРОСТІР.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України