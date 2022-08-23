НБУ повернув довоєнні тарифи на послуги Національної платіжної системи

Національний банк поновив низку тарифів на послуги Національної платіжної системи "Український платіжний простір" (НПС "ПРОСТІР"), дія яких була тимчасово зупинена після початку воєнного стану в Україні.
"Таке рішення ухвалене через потребу забезпечити безперебійне функціонування та подальший розвиток національної платіжної системи", - йдеться в повідомленні.
Тарифи поновлюються для:
учасників НПС "ПРОСТІР" - з 26 серпня 2022 року;
незалежних процесингових центрів НПС "ПРОСТІР" та юридичних осіб - з 24 серпня 2022 року.
Так, НБУ повертає тарифи за:
супроводження учасників та незалежних процесингових центрів, підключених до Центрального маршрутизатора і розрахунково-клірингового центру НПС "ПРОСТІР" (стягувалася щомісячна плата);
супроводження програмного забезпечення сервера авторизації (стягувалася щомісячна плата за кожен комплект);
надання інформаційних виписок засобами електронної пошти (стягувалася плата за кожний Кб інформації);
інформаційні послуги, які надаються інформаційним еквайрам за перевірку, маршрутизацію, оброблення інформаційних даних (стягувалася щомісячна плата за кожний пристрій, що є джерелом первинної інформації, дані з якого оброблялися протягом місяця).