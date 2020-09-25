НБУ збільшив продаж валюти для підтримки курсу гривні більш ніж в 2 рази

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 21-25 вересня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 160,50 млн доларів. При цьому центробанк не проводив інтервенції з купівлі валюти.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, НБУ продовжив продаж валюти на міжбанку для підтримки курсу гривні, збільшивши її в порівнянні з попереднім тижнем у 2,3 рази (160,50 млн доларів).

За даними центробанку, всього з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 4509,40 млн доларів і продав на 3523,30 млн доларів. Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 986,10 млн доларів.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) на 28 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,26 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс піднявся до максимуму з січня 2019 року.

Зазначимо, заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що відновлення бізнес-активності в Україні зазвичай відбувається в третьому кварталі року. Це майже завжди призводить до збільшення попиту на валюту і зростання курсу долара до гривні.