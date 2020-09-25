ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

НБУ збільшив продаж валюти для підтримки курсу гривні більш ніж в 2 рази

Автор: Олександр Білоус

Центробанк стримує девальвацію

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 21-25 вересня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 160,50 млн доларів. При цьому центробанк не проводив інтервенції з купівлі валюти.

Популярні новини

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, НБУ продовжив продаж валюти на міжбанку для підтримки курсу гривні, збільшивши її в порівнянні з попереднім тижнем у 2,3 рази (160,50 млн доларів).

За даними центробанку, всього з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 4509,40 млн доларів і продав на 3523,30 млн доларів. Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 986,10 млн доларів.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) на 28 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,26 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс піднявся до максимуму з січня 2019 року.

Зазначимо, заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що відновлення бізнес-активності в Україні зазвичай відбувається в третьому кварталі року. Це майже завжди призводить до збільшення попиту на валюту і зростання курсу долара до гривні.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Національний банк УкраїниКурс долара