НБУ збільшив купівлю валюти на третину

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 19-23 серпня купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 79,5 млн доларів, що на 33% більше, ніж тижнем раніше (59,80 млн доларів). Про це повідомляється на сайті НБУ.

За даними Національного банку, з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 3,206 млрд млрд доларів.

Згідно з інформацією НБУ, за минулий тиждень нерезиденти скоротили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 1,057 млрд грн до 86,590 млрд грн.

Як заявив заступник голови НБУ Олег Чурый, Національний банк викупив практично всю валюту, яку нерезиденти перерахували в Україну для купівлі ОВДП. У той же час, як зазначив заступник голови НБУ, мета центробанку не вплив на курсоутворення, а поповнення резервів і недопущення різких коливань.

Як повідомляло РБК-Україна, упродовж тижня очікується незначне зниження долара до гривні. За прогнозами аналітиків, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,0 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,9/25,1 грн.