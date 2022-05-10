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НБУ уточнив низку валютних обмежень: що змінилося для українців з 10 травня

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Україна, Вівторок 10 травня 2022 09:45
НБУ уточнив низку валютних обмежень: що змінилося для українців з 10 травня Фото: НБУ уточнив валютні обмеження для громадян (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України посилив валютні обмеження, щоб мінімізувати можливості непродуктивного відпливу капіталу з країни. Водночас НБУ зняв частину заборон для громадян.

Про це повідомляє в РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Так, з 10 травня 2022 року тимчасово заборонені розрахунки за кордоном з метою купівлі цінних паперів, акцій, облігацій та сплати брокерських послуг за цими операціями, що здійснюються з використанням карток, емітованих українськими банками.

"Відповідні зміни спрямовані обмежити непродуктивний відплив капіталу та захистити міжнародні резерви України", - йдеться в повідомленні.

Зміни не стосуються використання платіжних карток за кордоном та в Україні для розрахунків із метою оплати вартості будь-яких інших товарів, робіт та послуг. Вони й надалі можуть здійснюватися без обмежень.

Водночас НБУ дозволив здійснювати перекази за кордон з метою виплати аліментів.

Крім того, НБУ унормував низку інших питань, зокрема дозволив громадянам продавати банківські метали з фізичною поставкою або без фізичної поставки банкам.

Відзначимо, у квітні Національний банк України ввів додаткові обмеження на транскордонні операції громадян.

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Національний банк України
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