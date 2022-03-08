НБУ уточнив та послабив деякі обмеження на валютному ринку

Національний банк послабив та уточнив перелік обмежень на валютному ринку. Вони були запроваджені для забезпечення надійного та стабільного функціонування фінансової системи країни у зв'язку із введенням воєнного стану.
банки отримали можливість відкривати рахунки військовослужбовцям та здійснювати їх ідентифікацію та верифікацію на підставі військового квитка;
клієнти банків на територіях, які перебувають під загрозою окупації державою-агресором, можуть знімати готівкову національну та іноземну валюту з рахунків без обмежень за сумою, а також здійснювати купівлю готівкової іноземної валюти та банківських металів із фізичною поставкою за умови наявності коштів або банківських металів у філії/відділенні банку (рішення про здійснення таких операцій ухвалюється керівником банку та може делегуватися керівникові філії/відділення банку);
уточнено, що видача банківських металів з рахунків клієнтів банків здійснюється без обмежень у межах залишку на рахунку та за їх наявності в касі філії або відділення;
визначено, що на території України заборона на проведення операцій із використанням рахунків резидентів Росії або Білорусі та юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти РФ або РБ, не поширюється на соціальні виплати, виплати заробітної плати, оплату комунальних послуг, сплату податків, зборів та інших обов’язкових платежів;
розширено можливість для резидентів та нерезидентів здійснювати перекази на рахунки благодійних фондів не тільки в гривнях, а й в іноземній валюті. Це стосується благодійних фондів, цілями та сферами благодійної діяльності яких є сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, підтримка Збройних Сил України, територіальна оборона України, соціальний захист, охорона здоров’я та інші нагальні питання захисту населення в умовах воєнного стану.
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