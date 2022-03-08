RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

НБУ уточнив та послабив деякі обмеження на валютному ринку

Автор: Олександр Білоус

Національний банк послабив та уточнив перелік обмежень на валютному ринку. Вони були запроваджені для забезпечення надійного та стабільного функціонування фінансової системи країни у зв'язку із введенням воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Так, з 8 березня 2022 року Національний банк:

  • банки отримали можливість відкривати рахунки військовослужбовцям та здійснювати їх ідентифікацію та верифікацію на підставі військового квитка;
  • клієнти банків на територіях, які перебувають під загрозою окупації державою-агресором, можуть знімати готівкову національну та іноземну валюту з рахунків без обмежень за сумою, а також здійснювати купівлю готівкової іноземної валюти та банківських металів із фізичною поставкою за умови наявності коштів або банківських металів у філії/відділенні банку (рішення про здійснення таких операцій ухвалюється керівником банку та може делегуватися керівникові філії/відділення банку);
  • уточнено, що видача банківських металів з рахунків клієнтів банків здійснюється без обмежень у межах залишку на рахунку та за їх наявності в касі філії або відділення;
  • визначено, що на території України заборона на проведення операцій із використанням рахунків резидентів Росії або Білорусі та юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти РФ або РБ, не поширюється на соціальні виплати, виплати заробітної плати, оплату комунальних послуг, сплату податків, зборів та інших обов’язкових платежів;
  • розширено можливість для резидентів та нерезидентів здійснювати перекази на рахунки благодійних фондів не тільки в гривнях, а й в іноземній валюті. Це стосується благодійних фондів, цілями та сферами благодійної діяльності яких є сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, підтримка Збройних Сил України, територіальна оборона України, соціальний захист, охорона здоров’я та інші нагальні питання захисту населення в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України