Долар і євро різко знизилися на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Після отримання кредиту МВФ гривня істотно зміцнилася

В обмінних пунктах України сьогодні, 22 грудня 2018 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 27,70 гривень за долар, купівлі знизився на 7 копійок до 27,40 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 15 копійок до 31,66 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,00 - 27,65 (27,00 - 27,63 - 21 грудня), продажу 27,47 - 27,90 (27,56 - 28,00 - 21 грудня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,40 (27,47 - 21 грудня), продажу - 27,70 (27,72 - 21 грудня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 30,68 - 31,48 (30,93 - 31,63 - 21 грудня), продажу 31,40 - 32,00 (31,64 - 32,00 - 21 грудня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,10 (31,33 - 21 грудня), продажу - 31,66 (31,81 - 21 грудня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,00 (2,60 - 4,05 - 21 грудня), продажу - 4,00 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 21 грудня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля становить 3,62 (3,68 - 21 грудня), продажу 4,14 (4,18 - 21 грудня) грн за 10 рублів.