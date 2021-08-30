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НБУ встановив курс долара на 30 Серпня

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 29 серпня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,92 гривень за долар. Курс не змінився в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 29 серпня встановлено на такому рівні: 26,929 гривень за 1 долар. При цьому курс долара на 28 серпня становить також 26,929 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара залишився на колишньому рівні.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, в суботу, 28 серпня був робочий день для банківської системи України. Він був перенесений з понеділка, 23 серпня. У той же час міжбанківський валютний ринок сьогодні не працює.

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