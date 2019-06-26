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НБУ спростить доступ до банківських послуг за паспортом у вигляді ID-картки


У банках встановлять термінали із зчитування інформації з ID-карток

Національний банк та Державна міграційна служба України домовилися про комплексний перегляд нормативних документів, що регулюють процеси ідентифікації та верифікації клієнтів фінансових установ з використанням ID-карток. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в НБУ, після внесення відповідних змін банки зможуть не лише зчитати інформацію з чіпу ID-картки, але і упорядкувати правила її зберігання та обробки в електронному вигляді.

"Це дасть можливість значно зекономити час клієнтів на отримання банківських послуг та зробить їх доступнішими для громадян", - йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, зараз у банках і небанківських фінансових установах триває процес обладнання відділень та терміналів зчитувачами інформації з ID-карток.

Нагадаємо, що українські фінансові установи повинні здійснювати обслуговування громадян за паспортом або іншим документом, що посвідчує особу. Водночас ID-картка використовується в Україні нарівні з попереднім зразком паспорту громадянина України у формі книжечки (зразка 1994 року), що видавався громадянам раніше.

За інформацією Державної міграційної служби України, станом на червень 2019 року в Україні вже оформлено понад 3,2 млн паспортів нового зразка.

Як повідомляло РБК-Україна, Україна розділила з Польщею останнє місце за рівнем фінансової грамотності серед країн, де проводилось опитування за методикою до Організації економічної співпраці та розвитку (ОЕСР).

 

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