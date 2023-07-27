RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

НБУ перенес ожидания снижения "рисков безопасности" в Украине еще на полгода

Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Александр Белоус

Существенное снижение рисков безопасности в Украине ожидается в середине 2024 года. Ранее НБУ допускал, что это произойдет в начале года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Андрея Пышного на брифинге, который транслировался на Youtube.

"НБУ закладывает в новый прогноз предположение относительно существенного снижения рисков безопасности в середине 2024 года", - сказал он.

По его словам, остается высокий уровень неопределенности "и относительно активности военных действий, и агрессивности обстрелов, и возможного ущерба, который будет нанесен".

"У нас с вами впереди отопительный сезон и, возможно, непростая осень", - сказал Пышный.

Глава НБУ отметил, что большая, чем предполагается, продолжительность полномасштабной войны будет угрожать дополнительными потерями для экономического роста, в частности из-за более существенных разрушений и большей миграции. "Это также может иметь негативные последствия для ценовой динамики, в первую очередь из-за более высокого давления на курсовые и инфляционные ожидания", - добавил он.

 

Напомним, в октябре 2022 года НБУ ожидал существенного снижения рисков безопасности в Украине в средние 2023 года. Затем центробанк перенес ожидания на начало 2024 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины