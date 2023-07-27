НБУ перенес ожидания снижения "рисков безопасности" в Украине еще на полгода

Существенное снижение рисков безопасности в Украине ожидается в середине 2024 года. Ранее НБУ допускал, что это произойдет в начале года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Андрея Пышного на брифинге, который транслировался на Youtube.
"НБУ закладывает в новый прогноз предположение относительно существенного снижения рисков безопасности в середине 2024 года", - сказал он.
По его словам, остается высокий уровень неопределенности "и относительно активности военных действий, и агрессивности обстрелов, и возможного ущерба, который будет нанесен".
"У нас с вами впереди отопительный сезон и, возможно, непростая осень", - сказал Пышный.
Глава НБУ отметил, что большая, чем предполагается, продолжительность полномасштабной войны будет угрожать дополнительными потерями для экономического роста, в частности из-за более существенных разрушений и большей миграции. "Это также может иметь негативные последствия для ценовой динамики, в первую очередь из-за более высокого давления на курсовые и инфляционные ожидания", - добавил он.
Напомним, в октябре 2022 года НБУ ожидал существенного снижения рисков безопасности в Украине в средние 2023 года. Затем центробанк перенес ожидания на начало 2024 года.