НБУ немного понизил курс злотого на 1 декабря

Украина, Пятница 28 ноября 2025 16:54
НБУ немного понизил курс злотого на 1 декабря Курс злотого снизился до 11,53 гривны (фото Pixabay)
Автор: Артур Дубровенко

Национальный банк Украины снизил официальный курс польского злотого. По сравнению с уровнем, действующим 28 ноября, валюта подешевела на 1 копейку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 1 декабря 2025 года установлен на уровне 11,5342 гривны за один злотый.

НБУ немного понизил курс злотого на 1 декабря

График изменений курса злотого в Украине (фото bank.gov.ua)

На наличном рынке польская валюта также ослабла. По состоянию на 28 ноября средняя цена продажи злотого снизилась до 11,63 гривны – на 10 копеек меньше, чем сутками ранее. В покупке злотый тоже подешевел: его принимают по 11,20 гривны, что на 8 копеек ниже уровня 27 ноября.

С ноября злотый в целом демонстрировал рост, прибавив 11 копеек: 1 ноября он стоил 11,42 гривны. В годовом разрезе укрепление выглядит еще значительнее – по сравнению с 1 января 2025 года польская валюта подорожала на 1,28 гривны. В начале года ее курс составлял 10,21 гривны.

НБУ устанавливает курс гривны к злотому ежедневно, ориентируясь на изменения пары злотый–доллар на польском валютном рынке. Официальный курс доллара на 1 декабря вырос на 7 копеек составляет 42,2660 гривны. 28 ноября регулятор оценивает американскую валюту в 42,1928 гривны.

Официальный курс евро на 1 декабря – 48,8933 гривны. Европейская валюта немного укрепилась: по сравнению с 28 ноября ее стоимость выросла на 2 копейки.

