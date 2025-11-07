НБУ немного повысил курс злотого

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне на 10 ноября. По сравнению со стоимостью злотого 7 ноября цена польской национальной валюты выросла на 1 копейку – до 11,41 гривны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 7 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 11,4170 гривны за 1 злотый.
График изменений курса злотого в Украине (фото bank.gov.ua)
На наличном рынке обменные пункты покупают польскую национальную валюту в среднем по 11,05 гривны и продают по 11,49 гривны. Средний курс покупки повысился на 1 копейку по сравнению с 6 ноября. Курс продажи так же вырос на 1 копейку по сравнению с предыдущим днем.
С начала ноября курс злотого в Украине понизился на 1 копейку. 1 ноября польская национальная валюта стоила 11,42 гривны.
В то же время с начала года национальная польская валюта подорожала на 1,2 гривны. 1 января 2025 года курс злотого составлял 10,21 гривны. Таким образом польская валюта за год подорожала почти на 12%.
Национальный банк устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины понизил курс доллара на 10 ноября. Американская валюта стала дешевле на 11 копеек. Официальный курс доллара на 10 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 41,9782 гривны за 1 доллар
Официальный курс евро на 10 ноября составляет 48,5058 гривны. Единая европейская валюта также подешевела. По сравнению с 7 ноября ее стоимость снизилась на 2 копейки.