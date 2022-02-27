RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

НБУ вимагає від Visa та Masterсard зупинити обслуговування карток банків Росії

Автор: Олександр Білоус

Національний банк звернувся до міжнародних платіжних систем Visa та Masterсard з вимогою зупинити обслуговування платіжних карток, емітованих банками - резидентами Російської Федерації. Недопустимо, щоб через ці картки здійснювалася фінансова підтримка збройної агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначив голова НБУ Кирило Шевченко, команда Національного банку вживає всіх можливих заходів, щоб забезпечити фінансовий тил українців та максимально протидіяти агресії Росії у фінансовій сфері.

"Вважаємо недопустимим, щоб через карти міжнародних платіжних систем Visa та Masterсard здійснювалася фінансова підтримка збройної агресії проти нашої держави. Сподіваюся, що компанії Visa та Masterсard ухвалять справедливе рішення заради миру в Україні", - додав він.

Детальніше про санкції, які були введені до Росії з боку країн Заходу після початку війни Росії проти України читайте в матеріалі РБК-Україна "Санкції і удар по економіці: ціна для Росії за вторгнення в Україну".

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України