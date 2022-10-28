НБУ существенно ухудшил прогноз количества украинских беженцев за границей

"С учетом текущей ситуации и высоких рисков безопасности, которые сохранится по меньшей мере до середины следующего года, а также роста рисков для отопительного сезона 2022/2023 годов, оценка количества мигрантов, которые останутся за рубежом, существенно увеличена", - говорится в отчете.

НБУ прогнозирует, что к концу 2022 года за границей будут находиться 8 млн беженцев из Украины.

"С уменьшением рисков безопасности со второй половины следующего года ожидается активизация возвращений граждан, хотя в конце 2024 года за рубежом, по предположениям НБУ, все еще будет оставаться около 5 млн человек, что обусловит соответствующее уменьшение рабочей силы и закладывает риски для послевоенного восстановления", - отметили в НБУ.

НБУ приводит данные ООН, по которым 24 февраля по 30 сентября из Украины выехало 13,4 млн человек, а вернулось - 6,3 млн человек. Значительным остается и количество внутренне перемещенных лиц - по данным Международной организации миграции, почти 7 млн человек в конце августа, из них зарегистрировано как ВПЛ 3,2 млн человек.

Количество возвращений из-за границы практически соответствовало оценкам, обнародованным в Инфляционном отчете за июль 2022 года, в то же время количество выехавших - значительно их превысило, отметили НБУ. Портрет мигранта практически не изменился по сравнению с началом войны. Хотя мигранты испытывают значительные материальные проблемы и языковой барьер, сохранение высоких рисков безопасности является основной причиной значительного количества выездов и откладывания возвращения. Другой важной причиной является нехватка работы в Украине, учитывая глубокий спад экономики.

"Часть мигрантов находится в России. Они могли быть вывезены туда принудительно и испытывают сложности с возвращением", - говорится в отчете НБУ.

Со временем все больше мигрантов адаптируются в странах, которые их приняли: сейчас 4,2 млн человек получили статус временной защиты (Temporary Protection) или аналогичный в странах ЕС, что облегчает доступ к системам социальной защиты и трудоустройства; значительная часть детей-мигрантов посещает местные учебные заведения, часть взрослых нашла работу. Доля планировавших или планирующих вернуться в ближайшем будущем остается низкой, хотя в целом настроенность на возвращение растет, отметили в НБУ.

По прогнозу НБУ, после уменьшения рисков безопасности количество мигрантов, которые будут возвращаться в Украину, увеличится. В то же время, может активизироваться и обратное движение, в частности с целью объединения семей. Продолжатся также выезды на сезонные работы. Оживить возвращение может и постепенное уменьшение социальной помощи в странах-реципиентах, кое-где уже анонсируемое. В то же время, существенный спад экономической активности, слабое состояние рынка труда, сокращение доходов в этом году и умеренное восстановление в последующие годы могут стимулировать дополнительные выезды в поисках заработка.

"Таким образом, риски дальнейших невосполнимых демографических потерь остаются существенными, что может осложнить послевоенное восстановление Украины", - говорится в отчете.