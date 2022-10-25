Не возвращайтесь до весны: Верещук призвала беженцев оставаться за границей

Украинцам, которые сейчас находятся за границей, не стоит возвращаться домой до весны. Зима может быть сложной из-за террористических атак России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук во время телемарафона .

"Вы видите: Россия перешла к террору гражданского населения, она не может воевать с армией, она проигрывает на поле боя", - сказала она.

По ее словам, если есть возможность остаться перезимовать за рубежом, то стоит это сделать.

"Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат, вы видите, что делает Россия. Не нужно этого делать. Если есть возможность – остаться, пока перезимовать за границей", - сообщила Верещук.

Министр добавила, что ей бы хотелось, чтобы весной все вместе отстраивали Харьковскую, Херсонскую области и все другие города и села Украины.