НБУ суттєво розширив список системно важливих банків

Національний банк України за новою методологію визначив перелік з 14 системно важливих банків. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, нова методологія дала змогу значно розширити кількість таких банків.

"Системно важливий банк - банк, банкрутство або неналежне функціонування якого може призвести до появи системних ризиків. НБУ приділяє особливу увагу діяльності системно важливих установ, адже потенційні труднощі у їхній роботі можуть мати негативний вплив на роботу всієї фінансової системи", - йдеться в повідомленні.

Згідно оновленої методології, відтепер системно важливими є 14 банків:

1. Приватбанк;

2. Ощадбанк;

3. Укрексімбанк;

4. Укргазбанк;

5. Альфа-банк;

6. Укрсоцбанк;

7. Райффайзен Банк Аваль;

8. ПУМБ;

9. Укрсиббанк;

10. Таскомбанк;

11. Універсал банк;

12. Кредобанк;

13. ОТП банк;

14. Південний.

Набуття статусу системно важливого накладає на банки додаткове навантаження, вони повинні виконувати окремі підвищені вимоги для забезпечення їх запасу міцності.

"Водночас цей статус жодним чином не гарантує банкам особливих умов підтримки ліквідності в періоди стресу – вона буде надаватися на загальних для усієї системи умовах. Також системно важливі банки (окрім державних) не можуть та не повинні розраховувати на отримання коштів від уряду з метою капіталізації", - наголошується в повідомленні НБУ

Нагадаємо, з 2016 року системно важливими банками незмінно визначались три банки - ПриватБанк, Ощадбанк та Укрексімбанк.

Як повідомляло РБК-Україна, в червні Національний банк України переглянув методологію визначення системно важливих банків. Нова методологія враховує рекомендації Європейського наглядового органу (EBA - European Banking Authority) та міжнародних практик.

Нагадаємо, станом на 1 січня 2019 року в Україні налічувалося 77 діючих банків, що на сім банків менше, ніж рік тому (84). Кількість діючих структурних підрозділів за 2018 рік скоротилося на 980 - з 9489 до 8509 відділень.