НБУ будет стимулировать банки кредитовать строительство малых электростанций

Национальный банк Украины готов адаптировать отдельные требования к банкам, чтобы проекты строительства малых объектов генерации двигались максимально быстро.
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Facebook.
Как отметил Пышный, восстановление энергогенерирующих мощностей страны – это вопрос национальной безопасности, поэтому банковская система готова приоритезировать это направление среди своих задач и оказывать поддержку в реализации соответствующих проектов.
"Сейчас из-за разрушения энергетической системы в результате таргетированных ракетных атак страна имеет существенный дефицит электроэнергии. Уже несколько дней, к сожалению, фактически во всех регионах применяются экстренные отключения. Специалисты говорят о росте существенного риска для бесперебойного функционирования энергетической инфраструктуры уже этим летом и осенью. Поэтом действовать необходимо уже сегодня", – написал он.
По его словам, потенциальная потребность в финансировании этого направления очень высока, а возможности банковской системы находятся в плоскости кредитования.
"Мы анализируем разные варианты и со своей стороны готовы адаптировать отдельные требования к банкам, чтобы соответствующие проекты двигались максимально быстро", - написал он.
Пышный сообщил, что НБУ провел первую встречу с банками с иностранным капиталом, работающими в Украине.
"Начать обсуждение этого вопроса именно с ними – банки с иностранным капиталом имеют колоссальный финансовый потенциал и экспертизу, которые должны быть привлечены к решению задачи", – сообщил глава НБУ.
Напомним, 14 мая правительство упростило процесс строительства децентрализованной генерации, в частности, газотурбинных установок. Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, из-за российских атак Украина потеряла 8 ГВт мощности.
В апреле НБУ ухудшил прогноз по дефициту электроэнергии до 5% в 2024-2025 годах. Это означает ограничение потребления для предприятий и населения уже во ІІ квартале 2024 года.