НБУ будет стимулировать банки кредитовать строительство малых электростанций

Как отметил Пышный, восстановление энергогенерирующих мощностей страны – это вопрос национальной безопасности, поэтому банковская система готова приоритезировать это направление среди своих задач и оказывать поддержку в реализации соответствующих проектов.

"Сейчас из-за разрушения энергетической системы в результате таргетированных ракетных атак страна имеет существенный дефицит электроэнергии. Уже несколько дней, к сожалению, фактически во всех регионах применяются экстренные отключения. Специалисты говорят о росте существенного риска для бесперебойного функционирования энергетической инфраструктуры уже этим летом и осенью. Поэтом действовать необходимо уже сегодня", – написал он.

По его словам, потенциальная потребность в финансировании этого направления очень высока, а возможности банковской системы находятся в плоскости кредитования.

"Мы анализируем разные варианты и со своей стороны готовы адаптировать отдельные требования к банкам, чтобы соответствующие проекты двигались максимально быстро", - написал он.

Пышный сообщил, что НБУ провел первую встречу с банками с иностранным капиталом, работающими в Украине.

"Начать обсуждение этого вопроса именно с ними – банки с иностранным капиталом имеют колоссальный финансовый потенциал и экспертизу, которые должны быть привлечены к решению задачи", – сообщил глава НБУ.