В Украине ускорили процесс развития децентрализованной генерации. Шмыгаль рассказал детали

Правительство Украины сегодня, 14 мая, упростило процесс развития децентрализованной генерации. Речь идет, в частности, о размещении газотурбинных установок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля .

По его словам, процесс восстановления энергетики постоянно в фокусе правительства, ведь ситуация сейчас чрезвычайно сложная.

"Потеряв 8 ГВт мощности, сейчас вынуждены покрывать дефицит за счет импорта и аварийной помощи от западных партнеров. Работаем над тем, чтобы к старту следующего отопительного сезона минимизировать риски", - сказал Шмыгаль.

Глава правительства уточнил, что ремонты будут идти параллельно с развитием децентрализованной генерации. Сегодня правительство приняло постановление, упрощающее размещение газопоршневых и газотурбинных установок и связанных с ними сетей. Это должно снять целый ряд бюрократических процедур, чтобы процесс двигался быстрее.

Кто уже предоставил Украине помощь в энергосфере

Также Шмыгаль добавил, что Украина рассчитывает на дальнейшую активную поддержку партнерами энергосектора страны. В апреле-мае было получено более 600 тонн гуманитарной помощи для энергетической безопасности. Это генераторы, трансформаторы, кабели, изоляторы и многое другое.

За это Шмыгаль поблагодарил ОАЭ, Ирландию, Польшу, Финляндию, Швецию, Нидерланды, Германию, Латвию, Норвегию и другие страны. При этом Великобритания, Япония, Дания, Германия, Бельгия анонсировали новые пакеты для помощи энергетике.