НБУ спрогнозировал, когда в Украине начнут расти зарплаты

По прогнозу НБУ, номинальные зарплаты в Украине в 2022 году упадут на 12,3%, реальные (с учетом инфляции) - на 26,9%. В 2023 году ожидается рост номинальных зарплат на 32,8%, реальных - на 4,6%.

Как отмечается в отчете, количество соискателей работы значительно превышает имеющиеся рабочие места, а уверенность занятых в стабильном получении доходов и наличии работы низка. Это заставляет соискателей соглашаться на работу не по специальности и уменьшать зарплатные ожидания.

В условиях снижения финансовой устойчивости предприятий работодатели открывают вакансии с меньшим уровнем зарплаты или не повышают зарплату имеющимся работникам. В результате идет сокращение номинальных зарплат в частном секторе, что при текущей высокой инфляции означает существенное сокращение зарплат и в реальном измерении, говорится в документе.

Хотя потеря трудовых доходов частично компенсируется социальными пособиями правительства Украины и международных организаций, а также выплатами военным, благосостояние домохозяйств существенно ухудшилось, что ограничивает потребительский спрос, добавили в НБУ.

"По-прежнему мы оцениваем, что номинальные зарплаты в этом году снизятся на 12-13%, прежде всего за счет частного сектора. В реальном измерении они снизятся на четверть", - говорится в отчете.

По прогнозу НБУ, в дальнейшем восстановление экономики будет сопровождаться оживлением спроса на рабочую силу на фоне значительных диспропорций и дефицита квалифицированной рабочей силы в отдельных секторах.

"Вернутся высокие темпы ежегодного роста номинальных зарплат. В следующем году они превысят свой довоенный уровень, однако в реальном измерении будут расти довольно медленно из-за высокой инфляции", - отметили в НБУ.

В следующем году, согласно проекту государственного бюджета на 2023 год, рост социальных выплат будет сдержанным и будет соответствовать росту прожиточного минимума. В дальнейшем их увеличение ускорится благодаря наращиванию ресурсов бюджета, прогнозируют НБУ.