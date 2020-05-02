НБУ спрогнозував модель виходу економіки України з кризи

Після зняття основних карантинних обмежень як в Україні, так і у світі, економіка почне відновлюватися V-подібно. Про це йдеться в "Інфляційному звіті" Національного банку (НБУ) за квітень.

Як зазначається в огляді, зняття карантинних обмежень очікується наприкінці ІІ кварталу 2020 року.

За прогнозом НБУ, відновленню економіки сприятиме також м’яка фіскальна та монетарна політика. Крім того, збільшення урядом бюджетних видатків на подолання кризи і заходи НБУ з підтримки позичальників та кредитування бізнесу дадуть змогу зменшити негативний вплив пандемії на економіку.

Проте як падіння, так і відновлення буде нерівномірним за видами економічної діяльності. Зокрема від впровадження внутрішніх карантинних обмежень найбільше втратить сектор послуг, роздрібна торгівля, транспорт. Після закінчення карантину ці сектори частково відновляться, проте ще потерпатимуть від припинення зростання доходів населення. Туризм та пов’язані з ним авіаційні послуги повноцінно відновляться лише в наступному році, наголошується в огляді.

Водночас окремі експортоорієнтовані галузі, зокрема металургія, втратять насамперед від звуження зовнішнього попиту в умовах глобальної економічної кризи. Збережеться високий попит (як внутрішній, так і зовнішній) на продукцію сільського господарства, проте очікується зменшення обсягів врожаю зернових через погіршення погодних умов, вважають експерти НБУ.

"Пом’якшення монетарної політики сприятиме зменшенню негативних наслідків кризи, проте до моменту відміни карантинних обмежень не може бути визначальним стимулом для відновлення економіки та споживчої активності", - йдеться в документі.

За прогнозом НБУ, квартальна зміна реального ВВП України становитиме (у відсотках):

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, внаслідок карантинних обмежень для подолання пандемії та глобальної кризи економіка України скоротиться на 5,0% у 2020 році. Вплив цих чинників на економіку найвідчутніше позначиться впродовж II кварталу цього року (ВВП знизиться на 11% р/р).

За оцінками НБУ запровадження карантинних заходів в Україні із середини березня 2020 року призвело до втрати 0,4% ВВП у першому кварталі із загального падіння на 0,5%.