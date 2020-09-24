НБУ спільно з омбудсменом боротимуться з незаконними діями колекторів

Меморандуму про співробітництво між Національним банком та уповноваженим Верховної ради з прав людини підписаний 24 вересня. Одним з напрямків спільної роботи буде боротьба з незаконними діями колекторських компаній.

Меморандум підписали голова НБУ Кирило Шевченко та омбудсмен Людмила Денисова.

"Ми розпочинаємо тісну співпрацю та координацію наших дій з уповноваженою Верховної ради. Меморандум присвячений захисту персональних даних фінансовими установами. В епоху діджиталізації та активного розвитку онлайн-послуг захист персональних даних займає критично важливе місце", - зазначив Шевченко.

меморандум про співпрацю

У свою чергу Денисова заявила, що сфера фінансових послуг в частині колекторської діяльності майже не врегульована в законодавстві, це породжує, що порушуються права людей.

Омбудсмен повідомила, що до неї надходять скарги, серед яких 60% - повідомлення про порушення прав на приватність. "Колекторські компанії обробляють незаконно персональні дані цих людей, роблять психологічний тиск на боржників та близьких", - сказала воан.

Нагадаємо, Національний банк спільно з комітетом Верховної ради розробили концепцію нової роботи компаній, що займаються стягуванням боргів. Вона передбачає ліцензування таких компаній Національним банком, запровадження публічного реєстру та заборону банкам і фінансовим компаніям працювати з так званими "чорними" колекторами.

Раніше Національний банк України надав роз'яснення щодо правомірності дій колекторів, які допомагають отримати від боржників непогашені кредитні кошти. У НБУ також пояснили, як захистити себе у випадку погроз чи нав’язливих дзвінків.