НБУ скоротив купівлю валюти на міжбанку в три рази, незважаючи на зміцнення гривні

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 9-13 серпня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 25,50 млн доларів. При цьому він не продавав долари на міжбанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Таким чином, НБУ скоротив покупку доларів більш в три рази в порівнянні з попереднім тижнем (76,30 млн доларів). Це було сталося, незважаючи на різке зниження курсу долара, який впав за тиждень на 0,5% до річного мінімуму - 26,69 гривень за долар.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 1263,10 млн доларів і продав 169,50 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 1093,60 млн доларів.