НБУ збереже гнучкий курс гривні до долара на найближчу перспективу

"Національний банк продовжить дотримуватися режиму плаваючого курсоутворення та не таргетуватиме досягнення певного рівня або діапазону обмінного курсу", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в НБУ, враховуючи необхідність розвитку валютного ринку, НБУ прагнутиме мінімізувати використання валютних інтервенцій. Також центробанк продовжить валютну лібералізацію, кінцевою метою якої є перехід до вільного руху капіталу.

"Це полегшить ведення бізнесу в країні та поліпшить її інвестиційний клімат, що є важливою передумовою для стійкого економічного зростання", - додали в прес-службі.