НБУ зберіг прогноз зростання економіки України

Національний банк зберіг прогноз щодо зростання валового внутрішнього продукту в Україні у 2019 році на рівні 2,5%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Крім того, НБУ залишив прогноз зростання ВВП України у 2020 році на рівні 2,9%. У 2021 році очікується зростання на 3,7%.

За як зазначається в повідомленні НБУ, зростанню сприятимуть поступове пом’якшення монетарної політики, що стимулюватиме внутрішній попит, а також пожвавлення інвестиційної активності після завершення електорального циклу. Стримуючим фактором для економічного зростання буде скорочення обсягів транзиту природнього газу до Європи внаслідок будівництва обхідних газопроводів.

Як повідомляло РБК-Україна, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у 2018 році зріс на 3,3% у порівнянні з 2017 роком. Таким чином, зростання стало максимальним за останні сім років.

Нагадаємо, НБУ погіршив прогноз щодо зростання економіки у 2019 році ще в липні 2018 року, після чого зберігав цей прогноз незмінним.