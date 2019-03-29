НБУ зберіг офіційний курс євро на 1 квітня

Національний банк України (НБУ) на 1 квітня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем не змінив курс євро - 30,56 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 1 квітня встановлено на такому рівні: 3056,9427 гривні за 100 євро (+0,1762 грн).

При цьому курс євро на 29 березня становить 3056,7665 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 29 березня 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 3 копійки до 30,83 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,05 - 30,70 (30,00 - 30,70 - 28 березня), продажу 30,70 - 31,00 (30,70 - 31,00 - 28 березня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,41 (30,38 - 28 березня), продажу - 30,83 (30,86 - 28 березня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 6 копійок до 30,67 грн/євро. Курс покупки становить 30,62 грн/євро.