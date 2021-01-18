НБУ підвищив курс євро вище 34 гривень

Національний банк України (НБУ) на 19 січня 2021 року встановив курс євро на рівні 34,01 гривень за євро. Це менш ніж на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 19 січня встановлено на такому рівні: 34,0158 гривень за євро (+0,0233 грн). При цьому курс євро на 16 січня становить 34,0121 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 34,11 гривень за євро.. Курс купівлі становить 34,07 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 19 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,19 гривень за долар. Курс виріс на 14 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 19 січня встановлено на такому рівні: 28,1926 гривень за 1 долар (+0,1402 грн). При цьому курс долара на 18 січня становить: 28,0524 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара відновив зростання після стабілізації біля рівня 28 гривень.