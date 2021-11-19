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НБУ зберіг курс євро нижче 30 гривень

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 22 листопада 2021 року встановив курс євро на рівні 29,97 гривень за євро. Це на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 22 Листопада встановлено на такому рівні: 29,9796 гривень за євро (+0,0108 грн). При цьому курс євро на 19 листопада становить 29,9688 гривень за євро.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро зберігається на рівні нижче 30 гривень.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 2 копійки до 30,05 гривень за євро. Курс купівлі становить 30,03 гривень за євро.

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