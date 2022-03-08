НБУ вже зібрав на армію 10,7 млрд гривень, майже третина надійшла з-за кордону

Фото: НБУ зібрав на армію та гуманітарну допомогу 10,7 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)

Станом на 8 березня, на спецрахунки Національного банку України (НБУ) на підтримку Армії та гуманітарну допомогу надійшло 10,7 млрд гривень. Кошти надходять як від українців, так і з-за кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Спецрахунок для допомоги Армії Загалом було перераховано майже 10,6 млрд грн в еквіваленті. Зокрема понад 3 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари). Із цих коштів НБУ вже перерахував на потреби військових понад 9,7 млрд грн, зокрема: на потреби Національної гвардії України - всього 950 млн грн (26.02.2022 - 450 млн грн.; 06.03.2022 - 500 млн грн);

на потреби Національної поліції України - всього 1 650 млн грн (28.02.2022 - 150 млн грн; 03.03.2022 - 700 млн грн; 06.03.2022 - 800 млн грн);

на потреби Міністерства оборони України - всього понад 6 726,8 млн грн (28.02.2022 - 182,3 млн грн; 01.03.2022 - 675 млн грн; 01.03.2022 - 168 млн грн; 02.03.2022 - 1 999,3 млн грн; 04.03.2022 - 920 млн грн; 05.03.2022 - 341,2 млн грн; 07.03.2022 - 1 843 млн грн; 08.03.2022 - 597,9 млн грн);

на потреби Державної прикордонної служби - всього 420 млн грн (03.03.2022). Наразі залишок коштів на спецрахунку становить майже 0,9 млрд грн. Рахунок для гуманітарних потреб Загалом було перераховано понад 129,2 млн грн в еквіваленті. Майже 48 млн грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті (долари США, євро, фунти). Отримувачем та розпорядником коштів, які надходять на рахунок, відкритий Національний банком для гуманітарних цілей з України та з-за кордону, є Міністерство соціальної політики України