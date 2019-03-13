НБУ знизив тарифи на операції з держоблігаціями

Нові тарифи наберуть чинності 22 березня

Национальный банк Украины привел часть тарифов на свои депозитарные услуги до обоснованного уровня и снизил стоимость отдельных услуг. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

По данным пресс-службы, стоимость обслуживания расчетов в ценных бумагах, номинированных в гривне, которые осуществляются в рамках одного депозитарного учреждения, будет снижена с 300 грн до 50 грн за одну проведенную операцию.

Кроме этого, вместо единого тарифа (150 грн) на операции по сопровождению погашения или выплате дохода по ценным бумагам вводится гибкая тарификация: 50 грн - для сумм до 500 тыс грн, 150 грн - для сумм от 500 тыс до 50 млн грн, 500 грн - для сумм свыше 50 млн грн.

"Обновленные тарифы являются более выгодными для мелких и средних инвесторов и должны стимулировать вложения населения в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые размещает правительство", говорится в сообщении.

Кроме того, в НБУ ожидают, что больший спрос на государственные ценные бумаги, номинированные в гривне, будет способствовать снижению стоимости заимствований государством и дальнейшей дедолларизации экономики, что является одной из приоритетных задач Национального банка на 2019 год.

Новые тарифы вступят в силу 22 марта 2019 года.

Напомним, в 2018 году на организованном рынке Украины объемы торгов ценными бумагами составили 260,866 млрд грн. В том числе, объемы торгов акциями составили 1,180 млрд грн (0,45%), корпоративными облигациями - 10,267 млрд грн (4%), ОВГЗ - 245,733 млрд грн (94,1%), другими ценными бумагами - 3,685 млрд грн (1,4%).

Как сообщало РБК-Украина, в октябре 2018 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины обнародовала для общественного обсуждения два проекта решений, которые позволят покупать государственные облигации через мобильные приложения.