НБУ знизив довідковий курс долара

Курс долара знизився на 1 копійку

Справочное значение курса доллара на 7 февраля составило 26,95 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 26,9591 гривен за доллар, что на 1 копейку ниже, чем установленный 6 февраля (26,9622 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, курс на открытии межбанковского валютного рынка 7 февраля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 1 копейку до 27,00 грн/доллар, курс в покупке до 26,95 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 30,64 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 2 копейки до 27,19 гривен за доллар, в покупке вырос на 1 копейку до 26,86 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 31,10 гривен за евро.