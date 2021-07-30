НБУ знизив офіційний курс євро на 2 серпня

Національний банк України (НБУ) на 2 серпня 2021 року встановив курс євро на рівні 31,89 гривень за євро. Це на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 2 серпня встановлено на такому рівні: 31,8946 гривень за євро (-0,0293 грн). При цьому курс євро на 30 липня становить 31,9239 гривень за євро.
Скріншот (bank.gov.ua)
Таким чином, офіційний курс знову знизився після зростання напередодні.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
На міжбанку курс євро у продажу знизився на 9 копійок до 31,84 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,81 гривень за євро.