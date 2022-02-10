НБУ знизив офіційний курс євро
Фото: курс євро знизився на 12 копійок (pixabay.com)
Національний банк України (НБУ) на 11 лютого 2022 року встановив офіційний курс євро на рівні 31,87 гривень за євро. Це на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 11 лютого 2022 року встановлений на такому рівні: 31,8785 гривень за євро (-0,1175 грн). При цьому курс євро на 10 лютого становить 31,996 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Таким чином, курс євро знизився після зростання напередодні.
Скріншот bank.gov.ua
На міжбанку курс ЄВРО у продажу знизився на 10 копійок до 31,83 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,81 гривень за євро.