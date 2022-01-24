ru ua
Пн, 24 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

НБУ знизив офіційний курс євро

Новость на русском →
Україна, Понеділок 24 січня 2022 17:52
НБУ знизив офіційний курс євро Фото: курс євро впав на 5 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 25 січня 2022 року встановив офіційний курс євро на рівні 32,05 гривень за євро. Це на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 25 січня 2022 року встановлений на такому рівні: 32,0594 гривень за євро (-0,0505 грн). При цьому курс євро на 24 січня становить 32,1099 гривень за євро.

НБУ знизив офіційний курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, курс євро знижується четвертий день поспіль після безперервного зростання протягом двох тижнів.

НБУ знизив офіційний курс євро

Скріншот bank.gov.ua

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 27 копійок до 32,31 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,29 гривень за євро

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс євро Курс НБУ Курс гривні
NEWS
Зеленський і Мішель обговорили превентивні санкції проти РФ. В ЄС говорили, що їх не буде
Зеленський і Мішель обговорили превентивні санкції проти РФ. В ЄС говорили, що їх не буде
DAILY
Час купувати. Коли Україна почне імпорт газу і чи вистачить його на опалювальний сезон
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Час купувати. Коли Україна почне імпорт газу і чи вистачить його на опалювальний сезон