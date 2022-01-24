НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 25 січня 2022 року встановив офіційний курс євро на рівні 32,05 гривень за євро. Це на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 25 січня 2022 року встановлений на такому рівні: 32,0594 гривень за євро (-0,0505 грн). При цьому курс євро на 24 січня становить 32,1099 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, курс євро знижується четвертий день поспіль після безперервного зростання протягом двох тижнів.

Скріншот bank.gov.ua