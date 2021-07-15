НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 16 липня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 32,23 гривень за євро. Це на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані регулятор.
Офіційний курс євро на 16 липня встановлено на такому рівні: 32,2369 гривень за євро (-0,0113 грн). При цьому курс євро на 15 липня становить 32,2482 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Міжбанк
На міжбанку курс ЄВРО у продажу знизився на 6 копійок до 32,23 за євро. Курс євро в покупці становить 32,21 гривень за євро.