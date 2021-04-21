НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 22 квітня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 33,69 гривень за євро. Це на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 22 квітня встановлено на такому рівні: 33,6986 гривень за євро (+0,0263 грн). При цьому курс євро на 21 квітня становить 33,7362 гривень за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс ЄВРО у продажу знизився на 1 копійку до 33,73 гривень за євро. Курс євро в покупці становить 33,70 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 22 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,05 гривень за долар. Курс зріс на 5 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 22 квітня встановлено на такому рівні: 28,0576 гривень за 1 долар (+0,0480 грн). При цьому курс долара на 21 квітня становить: 28,0096 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара піднявся до максимуму з початку лютого. Вище курс був тільки 3 лютого - 28,0589 гривень за долар.