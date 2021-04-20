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НБУ підвищив офіційний курс євро до максимуму з початку березня

Новость на русском → Україна, Вівторок 20 квітня 2021 17:52
НБУ підвищив офіційний курс євро до максимуму з початку березня Фото: курс євро виріс на 3 копійки (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 21 квітня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 33,73 гривень за євро. Це на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 21 квітня встановлено на такому рівні: 33,7362 гривень за євро (+0,0263 грн). При цьому курс євро на 20 квітня становить 33,7099 гривень за євро.

НБУ підвищив офіційний курс євро до максимуму з початку березня

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, курс виріс до максимуму з початку березня. Вище курс був тільки 1 березня - 33,8449 гривень за євро.

НБУ підвищив офіційний курс євро до максимуму з початку березня

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 33,74 гривень за євро. Курс євро на купівлі становить 33,72 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 21 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,00 гривень за долар. Курс виріс менш ніж на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 21 квітня встановлено на такому рівні: 28,0096 гривень за 1 долар (+0,0009 грн). При цьому курс долара на 20 квітня складає: 28,0087 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара зростає третій день поспіль і знову піднявся до рівня 28 гривень.

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