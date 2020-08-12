НБУ знизив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 16 копійок

Національний банк України (НБУ) на 13 серпня 2020 року встановив курс євро на рівні 32,39 гривень за євро. Це на 16 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 13 серпня встановлено на такому рівні: 32,3961 гривень за євро (-0,1601 грн). При цьому курс євро на 12 серпня становить 32,5562 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Готівковий ринок

Сьогодні, 12 серпня 2020 року, в обмінних пунктах курс євро знизився на 5 копійок до 32,52 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 32,03 (32,09 - 11 серпня), продажу - 32,52 (32,57 - 11 серпня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 10 копійок до 32,42 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,39 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 13 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,52 гривень за долар, що на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днім.

Офіційний курс гривні до долара на 13 серпня встановлено на такому рівні: 27,5266 гривень за 1 долар (-0,0716 грн). При цьому курс долара на 12 серпня становить 27,5982 гривень за 1 долар.