НБУ знизив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 15 копійок

Національний банк України (НБУ) на 29 липня 2020 року встановив курс євро на рівні 32,45 гривень за євро. Це на 15 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 29 липня встановлено на такому рівні: 32,4539 гривень за євро (-0,151 грн). При цьому курс євро на 28 липня становить 32,6049 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Готівковий ринок

Сьогодні, 28 липня 2020 року, в обмінних пунктах курс євро знизився на 3 копійки до 32,52 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,94 (31,93 - 27 липня), продажу - 32,52 (32,55 - 27 липня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 32,52 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,51 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 29 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,75 гривень за долар, що на 0,1 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 29 липня встановлено на такому рівні: 27,7571 гривень за 1 долар (+0,0012 грн). При цьому курс долара на 28 липня становить 27,7559 гривень за 1 долар.