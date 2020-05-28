НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 29 травня 2020 року встановив курс євро на рівні 29,62 гривень за євро. Це на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 29 травня встановлено на такому рівні: 29,6234 гривень за євро (-0,0917 грн). При цьому курс євро на 28 травня становить 29,7151 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Готівковий ринок

Сьогодні, 28 травня 2020 року, на готівковому ринку курс євро виріс на 7 копійок до 29,72 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,27 (29,18 - 27 травня), продажу - 29,72 (29,65 - 27 травня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу зріс на 9 копійок до 29,72 гривень за євро. Курс купівлі становить 29,69 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 29 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,90 гривень за долар. Курс на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 29 травня встановлено на такому рівні: 26,9059 гривень за 1 долар (-0,0943 грн). При цьому курс долара на 28 травня становить 27,0002 гривень за 1 долар.