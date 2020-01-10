ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ знизив офіційний курс євро

Новини » Фінанси     10.01.2020 - 17:30
НБУ знизив офіційний курс євро
Ілюстративне фото (Pіxabay)

Курс євро знизили на 21 копійку

Національний банк України (НБУ) на 11 січня 2020 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс євро на 21 копійку - до 26,58 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 11 січня встановлено на такому рівні: 26,5874 гривень за євро (-0,2124 грн).

При цьому курс євро на 10 січня становив 26,7998 гривень за євро.

НБУ знизив офіційний курс євро

Відзначимо, сьогодні в обмінних пунктах України євро подешевшав до 26,86 гривень. Таким чином, готівковий ринок відреагував на істотне зниження курсу на міжбанківському валютному ринку.

Зокрема, торги по євро 10 січня відкрилися в діапазоні 26,6462 - 26,6692 грн/євро.

За результатами 2019 року українська гривня показала рекордне зростання за свою історію. Валюта зміцнювалася протягом більшості місяців, а середньорічне значення склало 25,85 грн/долар, при тому, що в 2018 році середньорічне значення було 27,20 грн/долар.

Нацбанк значно знизив курс долара до кінця тижня
Новини України Національний банк Україникурсы валютЄвро
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся