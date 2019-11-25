НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 26 листопада 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 24 копійки до 26,47 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 26 листопада встановлено на такому рівні: 2647,8424 гривень за 100 євро (-24,2417 грн).

При цьому курс євро на 22 листопада становить 2672,0841 гривень за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 22 листопада 2019 року, на готівковому ринку курс продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 18 копійок до 26,70 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 26,34 (26,50 - 22 листопада), продажу - 26,70 (26,88 - 22 листопада) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 16 копійок до 26,48 гривень за євро. Курс купівлі становить 26,47 грн за євро.

Національний банк України (НБУ) на 26 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,05 гривень за долар. Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 30 вересня - 24,08 гривень за долар. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (15 січня 2016 року) - 23,93 гривень за 1 долар.