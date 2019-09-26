НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 27 вересня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 3 копійки до 26,45 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 27 вересня встановлено на такому рівні: 2645,5692 гривні за 100 євро (-3,3111 грн).

При цьому курс євро на 26 вересня становить 2648,8803 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 26 вересня 2019 року, на готівковому ринку у продажу виріс на 2 копійки до 26,63 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 24,23 (24,19 - 25 вересня), продажу - 26,63 (26,61 - 25 вересня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 21 копійку до 26,37 гривень за євро. Курс покупки становить 26,37 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 27 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,18 гривень за долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 27 вересня встановлено на такому рівні: 2418,6956 гривень за 100 доларів (+6,6757 гривень).

Таким чином, курс долара виріс вперше з 18 вересня. Однак з початку місяця долар втратив 4% (порівняно з 1 вересня - 2523,2299 гривень за 100 доларів).