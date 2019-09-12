НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 13 вересня 2019 року по порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 25 копійок до 27,22 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 13 вересня встановлено на такому рівні: 2722,2427 гривні за 100 євро (-25,0761 грн).

При цьому курс євро на 12 вересня становить 2747,0036 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 12 вересня 2019 року, на готівковому ринку курс євро знизився на 16 копійки до 27,60 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 27,16 (27,29 - 11 вересня), продажу - 27,60 (27,76 - 11 вересня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 7 копійок до 27,34 гривень за євро. Курс покупки становить 27,31 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 13 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,83 гривень за долар, що на 13 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 13 вересня, встановлений на такому рівні 2483,1184 гривень за 100 доларів (-13,7632 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений два дні тому (11 вересня) - 2488,2279 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки три року тому (11 серпня 2016 року) - 2481,659 гривень за 100 доларів.